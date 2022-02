Beat Feuz si è commosso. Lara Gut-Behrami ha sorriso. Vera. Senza forzature. Logico, direte. Insomma... Percorrendo a ritroso il rapporto complicato con le Olimpiadi non è sempre andata così. Anzi, spesso la ticinese si è ritrovata prigioniera dei sentimenti. Quantomeno a caldo. Devastata dentro, quasi costretta a rallegrarsi fuori. Non questa volta. Non a fronte di una medaglia di bronzo in gigante che è un mezzo capolavoro. Un capolavoro firmato - e l’impresa sta proprio qui - dopo aver vissuto mesi sulle montagne russe. Più giù che su. Come la prima manche a Yanqing, chiusa a oltre un secondo dal terzo posto provvisorio. A Pechino, non a caso, la 30.enne si era presentata a fari spenti. Qualche giorno dopo le compagne di squadra, insieme al suo team, alla ricerca della concentrazione e della...