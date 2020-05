Un donatore per il Lauberhorn

È un segnale importante in giorni in cui la disputa su questioni finanziarie che si trascina da quattro anni tra il comitato organizzatore di Wengen e la direzione dell’associazione nazionale di sci è aumentata. La disputa sulle richieste dell’Oberland bernese di fondi aggiuntivi sta facendo discutere e ha anche raggiunto la politica. La consigliera federale Viola Amherd incontrerà il presidente dello sci svizzero Urs Lehmann e Urs Näpflin, presidente di OK a Wengen.