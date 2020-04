In mani svizzere dal 1951 grazie a Marc Hodler e a Gian Franco Kasper, la presidenza della Federazione internazionale di sci (FIS) potrebbe restare un «affare» elvetico. Urs Lehmann, attuale numero uno di Swiss Ski, si è infatti candidato ufficialmente alla successione di Kasper. L’elezione, inizialmente prevista il mese prossimo a Pattaya, non si terrà prima dell’autunno a causa della pandemia da coronavirus. «I giochi sono aperti», ha dichiarato Lehmann, argoviese di 51 anni e campione del mondo in discesa nel 1993. Tra i suoi rivali ci sarà sicuramente il miliardario svedese Johan Eliasch (65 anni), CEO della Head. Una terza candidatura potrebbe essere quella di Sarah Lewis, segretaria generale della FIS da oltre vent’anni. Britannica di 55 anni, la Lewis intende imitare Gian Franco Kasper, diventato presidente dopo aver diretto il segretariato generale della Federazione. Il suo nome non fa però l’unanimità, né all’interno della FIS, né all’esterno. La stessa federazione britannica, ad esempio, intende sostenere Johan Eliasch. Non è infine da escludere la possibilità che lo svedese Mats Arjes (52 anni), attuale vice presidente della FIS, possa prendere parte alla corsa. Colui che potrebbe diventare il più pericoloso avversario di Lehmann ha però negato di ambire a questa posizione.