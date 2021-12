Stando a una nota odierna di swissski, a causa della situazione verificatasi negli ultimi giorni in relazione all’apparizione della variante Omicron, non era chiaro se la Coppa del Mondo di sci a St. Moritz sarebbe stata disputata secondo il calendario. Ciò anche alla luce della decisione dell’Ufficio federale della sanità pubblica, che il 29 novembre scorso ha inserito il Canada nella lista di quarantena, il paese in cui si stanno svolgendo in questi giorni le gare di Coppa del mondo di sci femminile.