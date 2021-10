Lo sci alpino guarda con grande interesse al Cervino. Sì, in futuro la Coppa del Mondo potrebbe fare tappa ai piedi dello spettacolare massiccio conteso fra Svizzera e Italia. La FIS ha infatti promosso il progetto di gara transfrontaliera - il primo nella storia - disegnato dal già campione olimpico rossocrociato Didier Défago. Non c’è ancora una data certa, ma i vertici della Federazione vedrebbero di buon occhio una prova generale in Coppa Europa, nell’autunno del 2022. Per poi lasciare spazio alla CdM e ai suoi protagonisti nel 2023. Si lavora alla proposta sia di una discesa, sia di un SuperG, in campo maschile e femminile. La partenza avverrebbe in territorio svizzero, mentre ad accogliere gli atleti al traguardo sarebbe l’Italia.