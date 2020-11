A firmare il gigante parallelo di Lech, in Austria, è stato il francese Alexis Pinturault, che in finale ha battuto il norvegese Henrik Kristoffersen. Nel derby elvetico per il 5. posto Semyel Bissig ha battuto Gino Caviezel (6.). Da sottolineare l’esordio in CdM di Ian Gut (fratello di Lara Gut-Behrami), 39. ed eliminato nelle qualificazioni. Il ticinese era in gara per il Liechtenstein, che già aveva rappresentato ai Mondiali.