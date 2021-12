Sebastian Foss-Solevaag ha vinto lo slalom in notturna a Madonna di Campiglio. Sul Canalone Miramonti il norvegese ha preceduto il francese Alexis Pinturault, mentre sul terzo gradino del podio è salito lo svedese Kristoffer Jakobsen. Buono il sesto posto di Loïc Meillard che aveva chiuso la prima manche soltanto in 29. posizione. Modesti i risultati degli altri elvetici: 17. Luca Aerni e 18. Ramon Zenhäusern. Clamorosa l’eliminazione del francese Clément Nöel, caduto proprio prima dell’ultima porta mentre sembrava lanciato verso il secondo successo di fila in slalom. Daniel Yule ha mancato la qualificazione per la seconda manche.