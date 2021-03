L’austriaca Katharina Liensberger ha festeggiato oggi la sua prima vittoria in Coppa del Mondo dopo aver trionfato ai Mondiali di Cortina. Dietro di lei la statunitense Mikaela Shiffrin e l’elvetica Wendy Holdener.

Mikaela Shiffrin ha dovuto accontentarsi del secondo posto nel giorno del suo 26.esimo compleanno: un risultato comunque prezioso per l’americana, che vede ridursi il divario in classifica con la slovacca Petra Vlhova. Con il miglior tempo nella seconda manche e l’8. posto finale, Vlhova è stata in grado di limitare i danni dopo una quasi caduta al mattino.