È l’anno dei cambiamenti interni. Ma TiSki, nel suo chiaro rinnovamento, non intende certo modificare le strategie. Insomma, nomi nuovi nel segno della continuità. A incominciare dal presidente Marco Gut, che nell’assemblea tenutasi in settembre a Lodrino aveva raccolto il testimone da Enzo Filippini, rimasto comunque vicino alla federazione regionale in qualità di presidente onorario. Quanto al capitolo partenze, vanno aggiunti tre nomi importanti, quelli di Mauro Pini, Nicola Quirici e Fausto Airoldi. Al loro posto, nel consiglio direttivo, persone di riconosciuta affidabilità. Ad Alessandro Lazzarini (già responsabile degli alpini U16 e U18) è stata affidata la responsabilità di caposettore alpini, Mattia Scanzio è stato nominato alla guida del freestyle, mentre Alberto Bottinelli è il nuovo...