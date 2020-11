Due slalom. Solo per le donne. E con un po’ di pubblico. Così, dopo la tappa inaugurale a Sölden e dopo il rinvio dei paralleli a Lech, riparte la Coppa del mondo. Lo fa dall’estremo nord. A Levi, in Finlandia, più precisamente in Lapponia, mancano gli uomini. Una decisione della FIS dettata da ragioni sanitarie (il coronavirus preoccupa ancora) e presa con l’intento di evitare, quando è possibile, di raggruppare gare maschili e femminili nella stessa località. Questo anche se già la prossima settimana (giovedì 26 e venerdì 27 novembre) donne e uomini si ritroveranno nuovamente in Austria (a Zürs) per recuperare i due paralleli in notturna che erano stati cancellati per mancanza di neve. In dicembre (il 5 e il 6) il circuito maschile proseguirà con due giganti in Val d’Isère, quello femminile con due superG a St. Moritz. Tutto questo, naturalmente, se non ci saranno cambiamenti dell’ultima ora.