Wendy Holdener beffata da Petra Vlhova

Alla fine Wendy Holdener non ce l’ha fatta e ha dovuto inchinarsi a Petra Vlhova nella seconda manche dello slalom femminile di Kranjska Gora. La svittese è stata battuta di 23 centesimi dalla star slovacca della disciplina. Terza si è invece classificata la svedese Anna Swenn Larsson.

C’è forzatamente un po’ di frustrazione nella Holdener in quanto è arrivata molto vicina alla sua prima vittoria nella disciplina in occasione del suo centesimo slalom. Con il risultato odierno, ad ogni modo, la sciatrice d’Unteriberg guadagna il suo 29 podio tra i paletti stretti in Coppa del Mondo.

Il risultato odierno, ad ogni modo, dimostra come la svittese abbia tutte le capacità per andare alla ricerca di una quarta medaglia olimpica dopo le tre raccolte a Pyeongchang.

Clamorosa uscita invece della statunitense Mikaela Shiffrin, terza dopo la prima prova. La disfatta dell’americana permette alla Vlhova di tallonare la collega nella generale di Coppa del Mondo e di involarsi nello slalom.

Le altre due svizzere in gara non sono invece riuscite a raccimolare punti in Slovenia. Elena Stoffel ha chiuso al 21. posto, mentre Nicole Good al 23.

Ricordiamo infine che Michelle Gisin ha è stata eliminata durante la prima manche nel corso della quale ha inforcato alla terza porta. Erano infine assenti in quanto in isolamento a causa del coronavirus Camille Rast, Aline Danioth e Mélanie Meillard.

Doppietta austriaca ad Adelboden

Ad Adelboden, dove gli uomini erano impegnati nello slalom, la sorpresa di giornata l’ha fatta l’austriaco Johannes Strolz, salito sul gradino più alto del podio. Buone notizie arrivano anche dalla squadra rossocrociata che ha piazzato quattro uomini nella top 10.

Se lo slalom di Adelboden fosse stata un incontro calcistico, potremmo dire che saremmo di fronte ad una vittoria per due a zero dell’Austria. Dietro alla sorpresa Strolz, il Wunderteam ha piazzato Manuel Feller, sitaccato di 17 centesimi. Terzo si è piazzato il tedesco Linus Strasser con un ritardo di 29 centesimi.

Miglior elvetico, Ramon Zenhäusern ha chiuso in 4. posizione dopo una prova solida. «Soprattutto dopo i primi due risultati di questa stagione, sono molto soddisfatto di questo 4. rango» ha dichiarato il gigante di Bürchen ai microfoni della RTS. «È un risultato che fa bene. Mi dispiace comunque di non essere riuscito a salire sul podio. Ora posso comunque riempire tutti i formulari per la Cina» dice ridendo lo sciatore.

Dietro a Zenhäusern si è piazzato Luca Aerni. «Sono sulla strada giusta. Nel mese di gennaio raccoglierò i frutti del mio lavoro», ha detto lo sciatore di Barzettes.

Perfettibili, Loïc Meillard e Daniel Yule hanno chiuso la loro corsa, al 6. rispettivamente 8. posto, con la sensazione che non manchi molto per potersi giocare un podio.

