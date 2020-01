In testa dopo la discesa, Meyer ha approfittato del nuovo formato della competizione - è sceso per primo nella manche di slalom - per limitare i danni contro gli atleti più tecnici. In questo modo il grande favorito Alexis Pinturault ha chiuso solo al secondo posto (+ 0’’07), davanti al connazionale Victor Muffat-Jeandet (+ 0’’67). L’austriaco, campione olimpico in discesa nel 2014 e in super G nel 2018, in passato aveva comunque già ottenuto dei buoni risultati in combinata, come il quarto posto sempre a Wengen nel 2015 o il sesto rango a Bormio nel 2017.