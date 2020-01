Da una parte lo sport, dall’altra l’attività culinaria. Michel Buvoli, per gli amici Mitch, ha rilanciato lo snowboard in Ticino. Programmi intensivi che dal centro nazionale di Tenero lo portano sulle piste del cantone, ma soprattutto a Laax (Grigioni), dove svolge gran parte della preparazione durante il periodo invernale.

White Pillow, nato nel 2016, è una sua creazione, qualcosa di più di un semplice club di snowboard. La Federazione sci della Svizzera italiana, TiSki, lo ha capito. Per questo gli ha affidato il mandato unico per la gestione dell’attività di questa disciplina, non improntata unicamente sull’attività agonistica. Eppure, anche questo aspetto ha la sua importanza. La stessa formazione sportiva di Mitch ne è la prova.

«I miei anni giovanili, così come quelli dei miei due fratelli (Gianluca e Davide) erano già legati alla tavola. A vent’anni scelsi la via del professionismo e girai parecchio, dal Giappone fino alla Nuova Zelanda, per partecipare alle gare di Coppa del mondo. Una vita appassionante, ma anche faticosa», dice Mitch, che oggi ha 42 anni.

Cuoco di formazione

Quando gli impegni familiari hanno preso il sopravvento, per un certo periodo è stata l’altra passione, quella della ristorazione ad impegnare lo sportivo di Tegna. «Sono cuoco di formazione. Ho sempre amato cucinare e lo faccio ancora oggi anche se nella ristretta cerchia degli amici, non solo snowboardisti. Nel 2007 aprii il Grotto America a Ponte Brolla e mi impegnai per 5 anni prima di affidarlo alla gestione di mio fratello Davide. L’altro fratello, Gianluca, si occupa invece ancora oggi dell’Osteria Orrido, sempre a Ponte Brolla. Nel 2012 decisi di aprire un ristorante a Locarno. Questa esperienza si concluse però amaramente. Così, tre anni dopo, tornai alle mie amate montagne. E, soprattutto, alle tavole. Insomma, mi rilanciai come coach di snowboard».

Istruttore e coach

Un istruttore, un coach e un organizzatore apprezzato, capace di proporre nel 2015 un evento di successo come «The Big Air» ad Airolo. «Nel frattempo avevo conosciuto Andrea Rinaldi, il quale mi aveva fatto notare che lo snowboard era una disciplina un po’ negletta in seno alla federazione. Vista la serietà del White Pillow Snowboard Club, nel 2016, ricevemmo il mandato di gestirla. Ed eccoci qui, quattro anni dopo, ancora vivi e vegeti, pronti a proporre programmi sulla neve e non solo con la collaborazione della Scuola professionale per sportivi d’élite (SPSE) a Tenero, dove tra l’altro studiano alcuni dei nostri atleti più profilati».

La tecnica e il divertimento si amalgamano nello snowboard.

Gli atleti di punta

Quali sono attualmente gli sportivi di punta di White Pillow e quali le competizioni alle quali partecipano i giovani ticinesi? «Accanto ai 19.enni Gioele Cattaneo e Giovanni Rizzi, vi sono ragazzi più giovani che pure mostrano molto interesse alla disciplina. Le loro gare di riferimento sono quelle del circuito svizzero Audi Snowboard Series. Naturalmente vi sono anche le gare FIS. Da noi c’è la preparazione alla competizione, ma anche e soprattutto il divertimento».

Shred Fun Days

Per questo, già nella stagione invernale 2019, il club aveva organizzato diverse giornate aperte a tutti i riders che condividono la passione per lo snowboard? «Esatto, partendo da questo entusiasmo, abbiamo organizzato gli Shred Fun Days per trasmettere i valori in cui crediamo, quelli che d’altra parte ci spingono a far crescere e sviluppare la nostra disciplina», sottolinea Mitch Buvoli. Il cui pensiero è riassumibile con una semplice frase: «Lo snowboard non si spiega, si vive».

Ma qual è il messaggio che il White Pillow Club intende inviare agli appassionati? «Ai nostri ragazzi dico sempre che è dalla natura che attingiamo la nostra forza. Il nostro impegno, se non è rivolto alle gare, si concentra in particolare sulla sensibilizzazione al mantenimento delle aree verdi. Che poi sono quelle bianche in inverno. Abbiamo un programma, denominato «Green Keepers» che si svolge sull’arco di tutto l’anno con azioni mirate. I nostri atleti sono consapevoli del fatto che ogni piccola azione quotidiana per salvaguardare la natura può avere un grande impatto».

©CdT.ch - Riproduzione riservata