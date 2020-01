L’impresa realizzata da Daniel Yule ad Adelboden e il momento magico dello sci elvetico, con i nostri al comando della generale per Nazioni, sono attualmente gli argomenti di spicco in Coppa del mondo. Ne parliamo con Piero Gros, che mette in risalto le qualità del vallesano, inserito in un team che dà grandi speranze per il futuro.

Yule ha vinto la sua terza gara tra le porte strette e ora si parla di lui come del miglior specialista elvetico di sempre. Quali le sue impressioni?

«È sempre difficile fare paragoni con il passato. È un’operazione che francamente non mi piace. Preferisco valutare Yule per quello che è e per quello che eventualmente potrebbe continuare a fare. Ad Adelboden è stato grandioso. Era al comando della prima manche, ha commesso un paio di errori nella seconda, eppure ha mantenuto i nervi saldi».

Qualcuno dice che, finalmente, anche sulla pista del Chuenisbärgli, ha potuto esprimere tutto il suo talento.

«Un anno fa si era imposto a Madonna di Campiglio conquistando il suo primo successo. Quest’anno si è ripetuto, sempre nel Trentino. Ma Daniel, ed è questo quello che più conta, ha dimostrato a più riprese di essere performante. Non appartiene alla cerchia dei fuoriclasse. Almeno non lo è ancora nel senso più alto del termine. Lui è un vero specialista, tanto che gareggia solo tra le porte strette. Questa è la sua caratteristica. Io ritengo che non debba stravolgerla. D’altra parte chi lo segue lo ha capito bene. Se Daniel dovesse affrontare anche i giganti rischierebbe di perdere l’esplosività che gli permette di primeggiare in slalom».

Essere specialisti non rischia però di essere un limite per chi ambisce alla Coppa del mondo?

«Qui si apre un punto dolente. E ne approfitto per esprimere la mia critica all’attuale Coppa del mondo. Non c’è equità. Se ci fosse, ci sarebbero lo stesso numero di gare per ogni disciplina. Purtroppo non è così. Per giunta hanno voluto stravolgere il significato classico delle combinate, quelle che si facevano un tempo con una discesa e uno slalom a due manche. Quelle di adesso sono un disastro. Fanno solo male allo sci. Yule, per sua e nostra fortuna, è concentrato su una disciplina, così come altri giovani elvetici che hanno fatto sognare nella prima manche ad Adelboden».

Un tempo c’era una chiara spaccatura: da una parte i velocisti (discesa e superG), dall’altra i tecnici. Secondo lei oggi qualcosa è cambiato?

«Sono cambiate molte cose nel mondo dello sci. Essere buoni gigantisti e al contempo ottimi in slalom è difficilissimo. Certo, qualche eccezione c’è sempre, senza tirare in causa fenomeni come Hirscher, che a parte la discesa sapeva primeggiare in tutto. Non si vincono otto Coppe del mondo se non si è un mago dello sci. Kristoffersen e Pinturault sono validissimi atleti, ma entrambi molto diversi rispetto all’austriaco».

Torniamo agli elvetici. Qual è il punto di forza della squadra, che dopo una vita è tornata a guidare la graduatoria delle Nazioni?

«La differenza la fanno sempre gli atleti e, in Svizzera ce ne sono comunque diversi di grande qualità. Un tempo c’erano i grandi velocisti e i fuoriclasse del gigante. Adesso tra le porte larghe gli elvetici, pur contando su Meillard, Murisier e Caviezel, faticano un po’ ad emergere. Si è invece trovata una nuova generazione di slalomisti, a incominciare da Yule e Zenhäusern. Nella Coppa delle Nazioni contano i risultati degli uomini e delle donne. Avete Gisin, Suter, Holdener, un po’ meno Lara Gut, e qualche giovane di belle speranze. L’uscita di scena di Hirscher ha indebolito l’Austria, che sta attraversando un momento di relativa crisi. Il classico ricambio generazionale che ancora non c’è».

In questo contesto si sono invece visti progressi da parte gli azzurri.

«Rispetto alla Svizzera, secondo me, la Federazione italiana non sta lavorando bene. Soprattutto nel settore dello slalom. Con l’eccezione dell’Alto Adige, non si valorizzano i giovani. Mancano i numeri. Manca la sana concorrenza interna che in questo momento caratterizza la Svizzera».

