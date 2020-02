Per la quarta volta in carriera, e già per la terza volta quest’inverno, Yule si trova in testa a metà gara. A Madonna di Campiglio e Adelboden è riusciuto a sfruttare questa posizione per conquistare anche il successo finale. A Chamonix lo svizzero ha nel mirino il suo quinto successo in Coppa del Mondo. Il vantaggio sul secondo classificato Clément Noël è di 24 centesimi, mentre l’italiano Stefano Gross è terzo a 47 centesimi.