Daniel Yule disputa una buona seconda manche, ma non sufficiente per salire sul podio. Il vallesano si deve accontentare del 5. posto a due centesimi dall’italiano Alex Vinatzer. L’oro è andato al norvegese Sebastian Foss-Solevaag, che precede l’austriaco Adrian Pertl e il connazionale Henrik Kristoffersen. Erano 24 anni che i norvegesi non salivano sul gradino più alto del podio nella gara tra le porte strette ai Mondiali. L’ultimo era stato Tom Stiansen al Sestrière.