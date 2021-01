Il primo slalom di Flachau, in Austria, non ha sorriso agli svizzeri, rimasti fuori dal podio per la quarta volta consecutiva fra i paletti stretti. Ramon Zenhäusern, sesto, è risultato il migliore degli elvetici mentre la vittoria è andata al padrone di casa Manuel Feller. Zenhäusern, in Coppa del mondo, è quarto nella generale di specialità.