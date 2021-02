Baumann 3,5 In occasione del 2-2 del Basilea non ne esce benissimo, anzi: la sua respinta sul tiro di Kasami è goffa.

Kecskés 4 Molto bene nel primo tempo, mentre nella ripresa soffre Cabral. E per trovare le due reti i renani passano dalle sue parti.

Maric 4,5 Prima di infortunarsi è al solito efficacissimo.

Daprelà 4,5 Affidabile e poco appariscente. E tutto sommato è un buon segno.

Lavanchy 4 Vale un po’ il discorso fatto per Kecskés. Il 2-1 di Lungoyi è in buona parte merito suo, ma non brilla quando il Basilea va a segno.

Custodio 4 Dopo un primo tempo positivo, deve reinventarsi centrale difensivo. Soffre un po’ di più e si fa «fregare» da Cabral sull’azione dell’1-1.

Sabbatini 4,5 Trova gli spazi giusti in impostazione e non dà tregua ai renani in fase di non possesso.

Lovric 4 Tanta corsa, scarso profitto.

Guerrero 4,5 Spinge con continuità e mette in mezzo anche qualche palla interessante.

Bottani 4,5 Sfiora la rete con un gran sinistro al volo. È la miccia di tante azioni pericolose.

Abubakar 5 Festeggia la prima rete in bianconero, mandando al bar Klose. In generale si muove bene e pure con i piedi ci sa fare.

Covilo 4,5 Entra nella ripresa e si prende il centrocampo con calma e personalità. Una sicurezza.

Lungoyi 4 Ciabatta l’assist al bacio di Lavanchy, ma alla fine la palla entra. Perde qualche pallone prezioso.

Macek 3,5 Il suo ingresso non porta a molto. Se non ai borbottii del presidente Renzetti in tribuna.

Gerndt e Facchinetti s.v.

Jacobacci 4,5 Un punto a Basilea non è comunque da buttare. La sua squadra interpreta bene la gara e non offre nemmeno tante occasioni ai padroni di casa. Peccato per non aver trovato il 2-0 a inizio ripresa. Gli spazi per colpire c’erano.

©CdT.ch - Riproduzione riservata