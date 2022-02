Il sipario verrà alzato tra poche ore. Sì, la XXIV edizione delle Olimpiadi invernali sta per entrare nella storia. A Pechino è tutto pronto. Nonostante la pandemia. Nonostante i dubbi. E la paura degli atleti. Anche l’assenza di neve naturale non è un problema. A Yanqing e Zhangjiakou, teatro delle prove di sci alpino e nordico, il manto è perfetto. Al 100% artificiale. Poco importa, insomma, se tutto attorno a queste lacrime bianche regna un paesaggio arido. Marrone, ovunque. Come hanno prontamente immortalato dall’alto diversi sportivi atterrati in Cina. Dove non ha potuto il clima è arrivata la tecnologia. In questo caso favorita da temperature rigide e importanti riserve d’acqua. Tutto bene, dunque? Non esattamente. Anzi, le prospettive sono ritenute allarmanti. Sia dalla scienza, sia...