(Aggiornato alle 14.15) In testa dopo la prima manche, Lara Gut-Behrami ha chiuso al secondo posto il gigante d’apertura di Sölden, in Austria. La ticinese, campionessa del mondo nella specialità, è stata battuta per 14 centesimi dall’americana Mikaela Shiffrin, protagonista assoluta del secondo tracciato. Il podio è stato completato dalla slovacca Petra Vlhova.