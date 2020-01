La SAM Massagno giocherà in trasferta la semifinale di Coppa Svizzera, ma il sorteggio poteva andare decisamente peggio. La squadra di Robbi Gubitosa, infatti, sarà ospite del Boncourt, ottava forza del campionato. Si tratta di un campo ostico, ma l’urna ha permesso alla Spinelli di evitare Olympic Friburgo e Monthey. Il duello tra queste due formazioni andrà in scena in Vallese. Le semifinali sono in programma tra il 6 e l’8 marzo. Questi gli accoppiamenti in campo femminile (21-22 febbraio): Hélios - Troistorrents e Winterthur - Elfic Friburgo.