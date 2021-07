Nulla da fare per i Lugano Sharks di Deni Fiorentini (nella foto). Costretti a vincere in gara-4 della finalissima per continuare a sperare, i sottocenerini sono invece stati sconfitti in trasferta dal Kreuzlingen, che si è così laureato campione svizzero per la decima volta nella sua storia. Il risultato, al termine di una sfida combattutissima, ha premiato i turgoviesi per 10-9 (3-3, 0-2, 2-1, 5-3).