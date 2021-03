Si arresta la serie del Lugano

Si è fermata a otto vittorie la serie vincente del Lugano: i bianconeri – meno lucidi del solito – sono stati battuti per 3-1 dal Losanna.

Primo tempo

La prima vera occasione del Lugano capita al 7’ sul bastone di Josephs: la sua deviazione esce di pochissimo. Poco dopo è Heed a mettersi in evidenza con uno slalom e un tiero fuori di non molto. Il Losanna risponde con Emmerton, che all’11’05’’ colpisce il palo dalla media distanza. Il Lugano passa in vantaggio al 12’47’’: Herburger ribadisce in rete una respinta di Boltshauser. Pochi secondi più tardi Arcobello ha una clamorosa occasione per raddoppiare, ma la fallisce.

Secondo tempo

Il Lugano ha subito l’occasione per raddoppiare, ma al 20’10’’ il tiro di Boedker finisce sul palo. Al 20’45’’ il Losanna va in gol, ma la rete di Jooris viene annullata perché realizzata con il pattino. Al 24’03’’ Bürgler riceve due minuti di penalità: sull’onda lunga della superiorità numerica al 26’11 il Losanna pareggia con Bozon._Al 30’52’’ Boedker riceve 2’ + 10’ di penalità. Al 33’27’’, in mischia, Almond porta avanti i vodesi, poi su un errore di Chiesa, Bertschy fa 3-1 al 38’40’’.?

Terzo tempo

Il Lugano si fa vedere per la prima volta in avanti al 43’32’’ con Boedker: il suo tiro è bloccato da Bltshauser. Pochi secondi più tardi Bertschy si ritrova solo davanti a Schlegel, ma non riesce ad andare al tiro. Al 50’44’’ Fazzini colpisce un clamoroso palo: il disco arriva a Herburger, ma Boltshauser compie un miracolo sull’austriaco. Al 57’00’’ Schlegel lascia la sua porta e Pelletier chiama il time-out: il Lugano non ha però la forza di rimontare, il Losanna controlla bene.

