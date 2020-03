«Martedì 17 marzo abbiamo ricevuto una lettera generica in cui ci si chiedeva di firmare o rifiutare una riduzione drastica del nostro stipendio senza nessun tipo di prospettiva futura. Io e molti altri miei compagni ci siamo rifiutati. E così il giorno dopo ho ricevuto una lettera, stavolta personale e via whatsapp, in cui mi si chiedeva di decidere una volta per tutte. Ho detto ancora no e nel giro di trenta minuti mi è arrivato un altro messaggio sul telefono in cui era allegata la mia lettera di licenziamento...».