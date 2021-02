Slitta la finale di Coppa America tra la nostra Luna Rossa e Team New Zealand. Auckland torna infatti in lockdown, la prima ministra Jacinda Arden ha annunciato un nuovo blocco (livello 3) per la città neozelandese per una settimana: questo stop arriva dopo che un nuovo caso di Covid-19 è stato rilevato nella comunità. Una decisione che posticipa dunque l’inizio della sfida. Secondo programma la prima regata era fissata per il 6 marzo ma non si terrà prima del 10 marzo. Non è escluso che venga ulteriormente prorogata.