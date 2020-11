Gli «Sports Awards» di quest’anno sono dedicati alle già vincitrici e ai già vincitori. Durante la trasmissione in diretta TV del 13 dicembre 2020 verrà premiato anche il miglior team degli ultimi 70 anni. Gli appassionati possono partecipare da subito alla scelta della squadra vincitrice votando online entro il 2 dicembre.

Le più illustri personalità dello sport svizzero saranno protagoniste, il 13 dicembre 2020, della trasmissione in diretta TV «Sports Awards - le star dello sport degli ultimi 70 anni». Il nome del numero uno scelto fra le già vincitrici e i già vincitori del trofeo sin dalla prima edizione, svoltasi nel 1950, sarà svelato al pubblico dopo le 20.05 su RSI LA 2, RTS 2 e SRF 1. Lo straordinario riconoscimento verrà assegnato in cinque categorie: «Sportiva», «Sportivo», «Sportivo/a paralimpico/a», «Allenatore/trice» e «Squadra».

I nominati per il titolo di «Migliore squadra»

Tutte le squadre nazionali hanno fatto la storia dello sport svizzero. Ma qual è la migliore in assoluto degli ultimi 70 anni? Le sei squadre finaliste sono state selezionate dalla Sports Awards Academy. Questo Comitato, istituito appositamente per l’edizione 2020 e composto dai vincitori e dalle vincitrici nelle categorie «Sportivo», «Sportiva», «Sportivo/a paralimpico/a», «Allenatore/trice», «Newcomer», «MVP» nonché «Premio d’onore», ha nominato le seguenti squadre:

- staffetta femminile 4 x 100 (2019) , atletica leggera - Del Ponte, Atcho, Kambundji, Kora

- nazionale maschile (2018) , hockey su ghiaccio - quattro senza, pesi leggeri maschile (2016) , canottaggio - Gyr, Niepmann, Schürch, Tramèr - squadra di Coppa Davis (2014) , tennis - Chiudinelli, Federer, Lammer, Wawrinka - nazionale maschile U17 (2009) , calcio - doppio maschile ai Giochi olimpici (2008) , tennis - Federer, Wawrinka

Da subito e fino al 2 dicembre 2020 il pubblico può partecipare alla designazione della squadra vincitrice votando online sul sito https://www.sports-awards.ch/fr/ . I voti del pubblico e quelli della Sports Awards Academy contribuiranno ciascuno per il 50% al risultato finale. Tra tutti i partecipanti saranno estratti a sorte premi attrattivi: una serata-evento con pacchetto VIP e uno sguardo dietro le quinte della SSR per il meeting Weltklasse Zürich 2021; biglietti VIP per una partita casalinga (a scelta) della nazionale di calcio svizzera; biglietti VIP per una partita a scelta della National League di hockey su ghiaccio.

Trasmissione in diretta senza pubblico in studio

Alla luce dell’attuale situazione sanitaria e delle prescrizioni in vigore in Svizzera, la SSR ha deciso di svolgere il programma in diretta senza pubblico. «La salute di tutte le persone coinvolte riveste per noi la massima priorità. Ecco perché riteniamo ragionevole rinunciare alla presenza del pubblico in studio. Ciononostante, se le circostanze lo consentiranno, le vincitrici e i vincitori di questi «Sports Awards» così particolari verranno premiati in un’emozionante trasmissione in diretta», spiega Roland Mägerle, responsabile di SRF Sport e della Business Unit Sport SSR. La cerimonia di premiazione, che quest’anno si svolgerà in una cornice inconsueta, sarà condotta da Sandra Studer e Rainer Maria Salzgeber.

Staffetta femminile 4 x 100 (2019) , atletica leggera - Del Ponte/Atcho/Kambundji/Kora

Quarte classificate ai Mondiali e record svizzero

La staffetta svizzera femminile 4x100 è un vero e proprio successo che da anni si illustra sulla scena internazionale e macina un record nazionale dopo l’altro. Nel 2019 Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji e Salomé Kora hanno raggiunto le alte sfere dell’atletica. Classificatesi al quarto posto ai Campionati mondiali di Doha, hanno fermato il cronometro a 42,18 secondi, nuovo record elvetico. Le rossocrociate, del resto eccellenti anche nelle competizioni individuali, hanno mancato il bronzo per soli otto centesimi. Il quartetto ha così conquistato il cuore del pubblico svizzero ed è stato premiato di recente come squadra dell’anno.

Nazionale maschile (2018), hockey su ghiaccio

Argento al Campionato mondiale

Cinque anni dopo la sconfitta in finale contro la Svezia, nel 2018 a Copenaghen la nazionale maschile di hockey su ghiaccio ha avuto una nuova opportunità per diventare campionessa del mondo per la prima volta nella sua storia. Ma la squadra dell’allenatore Patrick Fischer ha ancora una volta mancato di poco la vittoria. La nazionale rossocrociata, mostrando coraggio e determinazione e facendo leva su un gioco offensivo e sulla convinzione di poter raggiungere qualcosa di grande, ha sfiorato il successo contro una Svezia finora regina incontrastata di questa competizione. Il dramma si è consumato ai rigori e con lacrime amare per gli svizzeri, che per la loro performance e la loro grinta hanno tuttavia ricevuto moltissimi elogi. Agli «Sports Awards 2018» si sono imposti tra l’altro sui rigenerati Young Boys.

Quattro senza, pesi leggeri, maschile (2016) , canottaggio - Gyr/Niepmann/Schürch/Tramèr

Medaglia d’oro ai Giochi olimpici

Il quattro senza, pesi leggeri, rossocrociato, considerato favorito ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro del 2016, ha resistito alla pressione aggiudicandosi un fantastico oro olimpico. Il giorno fatidico, quattro anni dopo il loro quinto posto a Londra, Mario Gyr, Simon Schürch, Simon Niepmann e Lucas Tramèr si sono fatti trovare perfettamente pronti. Dopo un’eliminatoria sofferta, in finale gli Svizzeri, detentori dei titoli di campioni del mondo e di campioni d’Europa, hanno vogato con maestria verso l’oro olimpico, il primo dai tempi di Xeno Müller e dei fratelli Gier nel 1996 ad Atlanta. I quattro atleti hanno lavorato con grande impegno in vista dell’obiettivo comune tingendo infine d’oro la loro eccellente carriera sportiva nella laguna Rodrigo de Freitas.

Squadra di Coppa Davis (2014) , tennis - Chiudinelli/Federer/Lammer/Wawrinka

Coppa Davis

Il trionfo in Coppa Davis del 2014 è stato indubbiamente un evento di portata storica per la Svizzera. Mai prima di allora una squadra del nostro Paese era riuscita, in una disciplina sportiva mondiale, a salire sul gradino più alto del podio in una competizione a squadre; 22 anni prima, Marc Rosset e Jakob Hlasek erano stati sconfitti in finale. Nel percorso verso la conquista dell’»l’insalatiera più brutta del mondo», Roger Federer, Stan Wawrinka, Marco Chiudinelli e Michael Lammer hanno eliminato nell’ordine la Serbia, il Kazakistan e l’Italia, prima di battere la Francia per 3 a 1 in finale. A coronare il sogno svizzero sono stati gli exploit in finale di Wawrinka sia in singolo che in doppio, come pure il match decisivo di Federer.

Nazionale maschile U17 (2009) , calcio

Mondiali di calcio U17

Il 15 novembre 2009 è stata una data storica per lo sport svizzero. Quel giorno, i calciatori U17 hanno ottenuto in Nigeria una vittoria sensazionale diventando campioni del mondo, finora l’unico titolo mondiale conquistato dai rossocrociati nei 125 anni di storia dell’Associazione Svizzera di Football. La squadra dell’allenatore Dany Ryser, entrata in gara da grande outsider, ha compiuto exploit fenomenali - sette vittorie in sette partite - eclissando gli juniores delle più grandi nazionali di calcio. Persino il brasiliano Neymar e il tedesco Mario Götze, insieme alle relative squadre, rispettivamente nella fase a gironi e nei quarti di finale, si sono dovuti piegare dinanzi a Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez e compagni. È stato Haris Seferovic a segnare lo storico goal della vittoria per 1 a 0 nella finale contro la squadra di casa, la Nigeria, grande favorita del torneo.

Doppio maschile ai Giochi olimpici (2008) , tennis - Federer/Wawrinka

Medaglia d’oro nel doppio ai Giochi olimpici

Un doppio d’oro: lo hanno conquistato, insieme, Roger Federer e Stan Wawrinka dopo un avvincente torneo olimpico. L’allora già pluripremiato «Maestro» ha formato insieme a Wawrinka, dal rendimento altrettanto elevato, una coppia straordinaria, la cui bravura non ha smesso di stupire da un match all’altro. Resteranno impresse nella memoria le immagini di esultanza dopo la vittoria in semifinale contro i gemelli statunitensi Bob e Mike Bryan, considerati favoriti: Federer si è chinato su Wawrinka per riprendere un po’ di energia dal suo «focoso» compagno. Anche in finale, la coppia «Federinka» non si è lasciata fermare dagli svedesi Simon Aspelin e Thomas Johansson. La vittoria olimpica ha preannunciato i futuri successi in Coppa Davis e permesso alla coppia di aggiudicarsi il premio di Migliore Squadra del 2008.

