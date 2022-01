«Estimado señor Arpino, gli amici mi dicono che in un piccolo club di Buenos Aires, l’Argentinos Juniors, c’è la salvezza del Torino. Si chiama Diego Armando Maradona, ha 17 anni ed è il più grande giocatore (anche se è basso di statura) degli ultimi 30 anni, costa credo 5 milioni di dollari. Se il Torino ha quei soldi è salvo. Poi non dite che non vi avevo avvertito». La lettera destinata al grande romanziere italiano - vergata all’inizio del 1978 - dimostra almeno tre cose. La prima è che Osvaldo Soriano amava il calcio ancor più dei libri, e ne capiva parecchio. La seconda è che, come molti dei suoi indimenticabili personaggi, si portava appresso una follia geniale: Arpino infatti, pur nutrendo una vaga simpatia per il Toro, era juventino, e probabilmente è in bianconero che avrebbe voluto...