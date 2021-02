Grazie a una rete messa a segno da Strechie dopo appena 4 minuti di gioco, il Chiasso ha sconfitto il Wil al Riva IV 1-0. I rossoblù avrebbero potuto raddoppiare al 59’ se il tiro di Silva non fosse finito sul palo. Per la squadra di Baldo Raineri tre punti importanti soprattutto in ottica della prossima sfida di martedì, lo scontro diretto con lo Xamax.