Dopo la combinata femminile, che era prevista oggi, gli organizzatori dei Mondiali di Cortina hanno già annunciato un altro rinvio. Si tratta del superG maschile, che era in programma per martedì, dopo quello femminile. La gara avrà luogo giovedì alle 11.30. Da domenica un misto di pioggia e neve regnava su Cortina. In alta quota ha però nevicato parecchio rendendo impossibile la preparazione della pista. Giovedì dovrebbe scendere sensibilmente anche la temperatura.