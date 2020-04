La Svizzera affronterà, come previsto, la Russia (detentrice del titolo) e la Repubblica Ceca nel primo turno del torneo olimpico di Pechino nel 2022. La quarta squadra del gruppo uscirà dalle qualificazioni. La selezione rossocrociata, guidata da Patrick Fischer, è inserita in questo gruppo in virtù dell’ottavo posto dell’ultima classifica mondiale pubblicata dalla Federazione internazionale (IIHF). Le top 10 del ranking sono rimaste nella posizione in cui si trovavano dopo la decisione di annullare i Mondiali che dovevano svolgersi in maggio a Zurigo e Losanna. Il Canada guida la graduatoria davanti alla Russia e alla Finlandia.