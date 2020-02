Teleclub, stop ai cronisti oltre San Gottardo

Dopo i casi di coronavirus nella vicina Penisola, a scopo precauzionale - riferisce Ticinonews - i cronisti di Teleclub hanno ricevuto disposizioni interne che precludono loro di recarsi oltre San Gottardo per seguire le partite in Svizzera interna. Non solo. Stando a nostre informazioni, anche i due telecronisti ticinesi che vivono oltre Gottardo sono stati invitati a non recarsi in Ticino.