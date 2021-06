Il suo miglior risultato sino a questo momento in un Grande Slam era stato l’aver raggiunto l’ottavo di finale lo scorso anno sempre al Roland Garros. La 25.enne ha preso parte al suo quinto torneo maggiore, la terza volta sulla terra battuta parigina. Dopo aver salvato cinque palle di set contro Coco Gauff nei quarti e una palla di match contro Maria Sakkari in semifinale, è dunque andata sino in fondo per regalare al tennis ceco un primo titolo a Parigi quarant’anni dopo il successo di Hana Mandlikova.