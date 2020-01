Il record dei 20 titoli del Grande Slam, detenuto da Roger Federer, resisterà. Almeno fino alla conclusione di questo Australian Open. Rafael Nadal (n. 1) è infatti stato battuto nei quarti di finale dall’austriaco Dominic Thiem (n.5): 7-6 7/3 7-6 7/4 4-6 7-6 8/6. Forse la partita di maggior qualità fin qui giocata in questa edizione del torneo. La sconfitta potrebbe anche costare al maiorchino il primo posto nel ranking mondiale, a patto che ad imporsi in questo Slam sia Novak Djokovic. Ma non corriamo. Domani mattina il serbo deve innanzitutto confrontarsi con il nostro Roger, nella speranza che il basilese si sia ripreso dall’acciacco rimediato nel suo quarto vinto miracolosamente (dopo aver salvato 7 match-ball) contro l’americano Tennys Sandgren.

Nessuna lesione

Sulla natura dell’infortunio non si sa molto di più. Il dolore agli adduttori è stato confermato, ma il Divino non avrebbe subito alcuna lesione. Pertanto domani mattina alle 9.30 (ora svizzera) dovrebbe essere in grado di sostenere il suo 50.esimo duello contro Novak e la sua 15. semifinale a Melbourne (un altro primato). Nei confronti diretti il serbo conduce per 26 successi contro 23 dell’elvetico. Nella sua fenomenale carriera solo quattro volte Roger è stato costretto a dare forfait. Mai in una prova del Grande Slam. A questa nota confortante, fa da contraltare un’informazione certo meno piacevole: la multa di 3.000 dollari australiani (2.100 franchi) data a Federer per «oscenità verbali» durante la partita contro Sandgren. È la seconda volta che Roger incorre in questo tipo di sanzione, almeno in un torneo maggiore. La prima risale alla finale 2009 dello US Open quando si arrese all’argentino Juan Martin Del Potro.

Stanchezza fisica

Dopo la vittoria sul russo Daniil Medvedev (n. 4) agli ottavi, Stan Wawrinka (n. 15) non si è ripetuto. Nei quarti ha subito la legge del tedesco Alexander Zverev (n. 7): 1-6 6-3 6-4 6-2. «Non avevo più gambe. Ho mollato sul piano fisico – ha detto il tennista di Saint Barthélemy –. Peccato, perché avevo iniziato il match nel migliore dei modi. Sapevo che Alexander si sarebbe rivelato un osso duro. Sapevo anche che non facevano testo le sue deludenti prestazioni nella ATP Cup. Zverev è un ottimo giocatore. Me lo aveva già dimostrato nei due precedenti match, nei quali aveva servito alla grande. Ha solo 22 anni e un grande futuro davanti a sé».

E cosa dice Stan in merito al suo torneo? «Nonostante la sconfitta, il mio bilancio di questo Open d’Australia è positivo. Soprattutto se penso alla mia scorsa settimana, quando sono stato costretto a stare a letto a causa di un virus». Una semifinale a Doha, un quarto a Melbourne e il provvisorio 7 posto nella Race stagionale. Non male per il ritrovato romando, che la prossima settimana giocherà a Montpellier.

In campo femminile hanno intanto raggiunto le semifinali anche Simona Halep (n. 4) e Garbine Muguruza. La romena ha battuto l’estone Anett Kontaveit (n. 28) 6-1 6-1, la spagnola ha avuto ragione della russa Anastasia Pavlyuchenkova (n. 30) per 7-5 6-3.

