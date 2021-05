«Ero ad un passo dal Paradiso, ma il mio sogno si è fermato lì. Continuerò ad impegnarmi per provare a raggiungere un tabellone principale di una prova del Grande Slam». Susan Bandecchi (219 WTA), battuta 7-5 7-5 nel terzo turno delle qualificazioni del Roland Garros dall’australiana Storm Sanders (161. WTA), ha molti rimpianti per questa partita giocata alla Porte d’Auteuil. Un incontro nel quale ha sprecato troppo per spuntarla. «Da parte mia - afferma - posso solo dire che non ho sfruttato le occasioni favorevoli. Ero davanti nel primo set (3-1) e pure nella seconda frazione (4-1). La mia avversaria è però stata più brava di me ed è sempre riuscita a recuperare gli svantaggi. A conti fatti ha meritato di restare in gara. Non ha rubato niente». La Sanders inizierà il torneo principale contro...