Sconfitta prematura a Washington, ritiro a Toronto e ritorno in Spagna. Rafael Nadal, sempre confrontato con il problema al piede che lo assilla dal Roland Garros, ha confermato ieri che non giocherà neppure l’Open degli Stati Uniti (30 agosto 12 settembre). «Devo risolvere il problema e ci vorrà un po’ di tempo. Se voglio continuare a giocare nei prossimi anni, devo essere integro fisicamente», ha detto il maiorchino, che in pratica ha giocato solo un paio di partite dalla sconfitta subita in semifinale al Roland Garros nello scorso mese di giugno contro Novak Djokovic.

Anno sfortunato

Rafa, che ha saltato la breve stagione sull’erba (in particolare Wimbledon) e i Giochi olimpici di Tokyo, sperava di potersi riprendere almeno per i tornei sulla superficie dura in America del Nord e, soprattutto, per l’ultima prova stagionale del Grande Slam a New York, dove ha firmato 4 dei suoi 20 titoli maggiori (2010, 2013, 2017 e 2019). Speranza vana. E Rafa si è detto molto dispiaciuto: «Per me, sul piano sportivo, non è stato un anno fortunato. Non sono riuscito ad ottenere quello che desideravo. Saltare Wimbledon, i Giochi e lo US Open sono scelte obbligate. D’altra parte non ho potuto fare altro che optare per la soluzione più logica, soprattutto guardando al futuro. Tutti mi conoscete. Se mi fisso un obiettivo, voglio raggiungerlo, ma non si può improvvisare. Se manca l’allenamento, se non posso prepararmi nel modo migliore è giusto aspettare il momento opportuno. Mi prendo il tempo per recuperare. Sicuramente dovrò capire quale sia la migliore terapia per far sì che il piede torni ad essere in perfette condizioni. Insomma, non voglio assolutamente mettermi fretta e compromettere il futuro, perché la mia intenzione è quella di restare sul circuito ancora per un po’».

Un problema noto

Rafa Nadal non è un campione che si lamenta per poco. Al contrario, è uno stacanovista che vuole sempre essere al top della condizione fisica per lanciarsi in nuove avventure sportive. D’altra parte, l’infortunio al piede è un problema che si trascina da diversi anni, almeno dal 2005. A più riprese, l’iberico è stato costretto a ridurre gli impegni. Nel corso degli anni, si è anche abituato a mancare grandi appuntamenti. Gli organizzatori dell’Open d’Australia, che si dovrebbe giocare all’inizio della prossima stagione (ndr: il condizionale è d’obbligo perché tutto dipenderà dall’evoluzione della pandemia) hanno già inviato a Rafa i migliori auguri nella speranza di poterlo rivedere in campo a Melbourne. Il maiorchino, attuale n. 4 del ranking mondiale - davanti a lui ci sono Novak Djokovic, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas - non ha perso la fiducia che lo ha sempre contraddistinto. Anzi ha tenuto a ringraziare tutti coloro che gli hanno trasmesso gli auguri di buona guarigione. «Il sostegno di chi mi è vicino in questo momento è importantissimo per il mio morale. Posso assicurare che farò tutto il possibile per ritornare a giocare ai miei migliori livelli e per poterlo fare ancora per un po’», ha sottolineato Rafa.

Novak sogna il Grande Slam

Nelle ultime settimane il grande tennis ha dovuto fare a meno di tre fenomeni. Alla lunga assenza di Roger (la terza operazione al ginocchio, nella migliore delle ipotesi, lo obbligherà a restare lontano dai campi per diversi mesi) si è aggiunta quella di Rafa, che ha sì dato appuntamento al 2022, ma comunque in un modo ancora vago. Nei tornei di preparazione all’Open degli Stati Uniti, non dimentichiamolo, non abbiamo visto in campo neppure Djokovic, tornato da Tokyo con tante amarezze e anche con qualche incertezza sulla sua tenuta fisica. Un successo allo US Open, certo, potrebbe permettergli la realizzazione di un sogno: il Grande Slam che non è più stato realizzato dal 1969, quando lo centrò Rod Laver. Proprio per questo anche il serbo ha preferito fermarsi.

