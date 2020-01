(Aggiornato alle 8.44) - Anche le ultime incertezze sono state cancellate. Roger Federer oggi scenderà in campo per affrontare il serbo Novak Djokovic nel penultimo atto del singolare maschile dell’Australian Open. A confermarlo è stata Tennis Australia.

Martedì alle prese con problemi agli adduttori durante il quarto di finale contro Tenny Sandgren, il maestro renano della racchetta si sente in grado di affrontare Djokovic, detentore del titolo nel primo Slam dell’anno e che fin dalle prime battute di questa edizione si è mostrato in grande spolvero.

Per la cronaca, il match Federer-Djokovic andrà in scena in notturna a Melbourne, quando da noi saranno le 9.30. Quindi, tutti... in campo a tifare per il Rogerone nazionale. Senza comunque volerne a Novak, altro big che merita un grande rispetto.