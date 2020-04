Se si potrà giocare, il torneo del Roland Garros sarà posticipato di una settimana rispetto a quanto previsto e dovrebbe aver luogo in autunno dal 27 settembre all’11 ottobre. L’ulteriore rinvio sarebbe dettato da diverse ragioni, a incominciare dalla concorrenza con il Tour de France, la cui ultima tappa è prevista il 20 settembre e Parigi.

Con il torneo che inizia il 27 settembre si eviterebbe inoltre la sovrapposizione con il weekend di Coppa Davis, che avrebbe complicato la disputa delle qualificazioni del singolare maschile. Non da ultimo ci sarebbe la volontà dell’ATP e della WTA di proporre una stagione europea sulla terra battuta nel caso in cui l’Open degli Stati Uniti (previsto dal 31 agosto al 13 settembre) non potesse aver luogo.