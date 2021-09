Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 di Indian Wells che inizia il 7 ottobre. «Siamo molto dispiaciuti per l’assenza del numero uno al mondo e ci auguriamo che Novak possa essere presente già nella prossima edizione del torneo in marzo per inseguire un sesto successo nel deserto», ha sottolineato in un messaggio attraverso Twitter il direttore del torneo Tommy Haas. «Mi spiace molto non poter soddisfare i miei sostenitori che speravano di vedermi in campo. Mi auguro di rincontrarvi il prossimo anno», ha invece commentato il serbo. Oltre a Djokovic, nel tabellone maschile mancano Rafael Nadal, Dominic Thiem e Roger Federer, tutti infortunati.