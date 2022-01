Anche Roger, nel profondo, ha sorriso

Onore a Rafael Nadal. Un mese e mezzo fa – in preda a mille dubbi figli di una condizione fisica precaria e confrontato in particolare a problemi ai piedi che lo avevano costretto a rinunciare a una buona fetta della passata stagione – nemmeno sapeva se avrebbe potuto intraprendere il viaggio in Australia. Nella tiepida notte di Melbourne, al termine di una finale epica contro Daniil Medvedev, Rafa è entrato nella leggenda del tennis e dello sport in generale. Quasi 17 anni dopo il suo primo trionfo al Roland Garros e una finale vinta in quattro set contro l’argentino Mariano Puerta, il mancino di Manacor è il primo atleta a raggiungere quota 21 titoli del Grande Slam. La sua classe, la sua tenacia, un carattere fuori dal comune e un cuore grande così hanno fatto vibrare anche chi – per due...