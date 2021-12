Sono otto gli elvetici che giocheranno nelle qualificazioni dell’Open d’Australia in gennaio. In campo maschile Marc-Andrea Hüsler (ATP 187) e Dominic Stricker (ATP 246) cercheranno di raggiungere il tabellone principale, dove ha trovato posto Henri Laaksonen (ATP 98). In campo femminile ci proveranno Stefanie Vögele (WTA 148), Leonie Küng (WTA 165), Ylena In-Albon (WTA 166), Susan Bandecchi (WTA 175), Simona Waltert (WTA 219) e Conny Perrin (WTA 230).