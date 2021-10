Andy Murray ha chiesto pubblicamente che gli si renda la fede nuziale scomparsa insieme alle sue scarpe da tennis, impregnate di sudore, che aveva lasciato sotto l’automobile affinché si asciugassero. L’ex numero uno al mondo ha raccontato il fatto accaduto a Indian Wells, dove si sta preparando in vista del Masters 1000 al quale partecipa. «Rischio di vedere la mia casa distrutta. Mia moglie non è molto contenta», ha detto lo scozzese scherzando, ma non troppo, in un video diffuso via Instagram. Murray ha precisato di avere l’abitudine di utilizzare la fede per tenere unite le scarpe attraverso i lacci. «Le scarpe non avevano certo un buon odore e proprio per questo le ho depositate sotto l’auto vicino al mio hotel», ha aggiunto il britannico sottolineando che il giorno successivo erano sparite insieme all’anello.