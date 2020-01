La Serbia si è aggiudicata a Sydney la prima edizione della ATP Cup sconfiggendo in finale la Spagna per 2-1. Determinante il ruolo di Novak Djokovic, che dopo aver battuto Rafael Nadal (6-2 7-6) si è imposto con Viktor Troicki nel doppio decisivo superando Pablo Carreno-Busta e Feliciano Lopez per 6-3 6-4.