Novak Djokovic (n. 1) si è qualificato per le semifinali delle ATP Finals battendo Alexander Zverev (n. 5) per 6-3 7-6 (7/4). Il match era valido per la terza giornata del gruppo «Tokyo 1970». Oggi il serbo se la vedrà nel penultimo atto con l’austriaco Dominic Thiem (n. 3). L’altra semifinale vedrà di fronte Daniil Medvedev (n. 4) e Rafael Nadal (n. 2).