Dopo Daniil Medvedev (n. 2), anche Novak Djokovic (n.1) si è assicurato un posto per le semifinali delle ATP Finals a Torino. Il serbo ha sconfitto il russo Andrei Rublev (n. 5) 6-3 6-2 e nella sua ultima partita del «round robin», in programma venerdì, dovrà vedersela con l’inglese Cameron Norrie, chiamato a sostituire il greco Stefanos Tsitsipas (n. 4), costretto a dare forfait per il persistente dolore al gomito destro. Per Djokovic la garanzia di chiudere la poule verde in prima posizione. E, pertanto, l’assicurazione di non doversi subito confrontare con Medvedev (primo nella poule rossa). Stasera (alle 21.00) Norrie (12. ATP) affronterà il norvegese Casper Ruud (n. 7 e ATP 8).