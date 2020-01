Per la Bencic è stato un match in ricorsa, quello contro la numero 45 al mondo, nonché vincitrice dell’edizione 2017 del Roland Garros. Infatti, nel primo set si è trovata sotto per 2-5 30-15, dopo di che ha finalmente ingranato la marcia giusta. «È stata una partita femminile in tutto il suo splendore, con molti alti e bassi. Però non ho mai panicato e questa è stata la chiave della mia vittoria», ha quindi sottolineato Belinda, spesso messa alle corde dalla potenza della Ostapenko e non propriamente brillante al servizio, visto che ha totalizzato ben 8 doppi falli.