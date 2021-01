Pakula ha detto di sperare in «un’atmosfera incredibile alla fine del torneo, non così diversa da qualsiasi edizione degli ultimi anni». E ancora: «È evidente, non sarà esattamente come gli ultimi anni, ma sarà il più grande evento pubblico internazionale che il mondo vedrà dopo molti mesi», ha notato.

Victoria non ha registrato un nuovo caso locale di Covid per 24 giorni e tutti i giocatori arrivati in Australia per partecipare al torneo hanno completato la quarantena obbligatoria di 14 giorni. Sono stati rilevati otto casi positivi su più di 1.000 persone (giocatori, allenatori o dirigenti) che sono arrivati su 17 voli charter per partecipare all’Open.