Prestazione solidissima di Roger Federer, capace di superare in scioltezza il secondo turno agli Australian Open. A Melbourne, l’elvetico ha liquidato con un secco 6-1 6-4 6-1 il serbo Filip Krajinovic. Sul pezzo, mai in difficoltà, Federer ha gestito alla perfezione l’incontro mostrando – come al solito – colpi deliziosi.