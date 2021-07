Belinda Bencic (WTA 12) ha ottenuto una delle più belle vittorie della sua carriera negli ottavi di finale del torneo olimpico. La sangallese ha battuto 1-6 6-2 6-3 la campionessa ceca del Roland Garros Barbora Krejcikova (WTA 11), reduce da 22 successi in 23 match. L’elvetica è sempre più vicina a una medaglia, la prima nel singolare femminile per il tennis svizzero. Nei quarti affronterà la russa Anastasia Pavlyuchekova (WTA 18), che ha già battuto quattro volte in sei partite. A Tokyo, Belinda ha magicamente ritrovato la sua miglior fluidità di gioco e la sua ispirazione. Dopo aver perso nettamente il primo set, a lungo interrotto dalla pioggia, Bencic ha alzato notevolmente il suo livello del suo gioco ribaltando la situazione. La su giornata, però, non è ancora finita. La attendono infatti gli ottavi di doppio con Viktorija Golubic contro le spagnole Garbine Muguruza e Carla Suarez Navarro.