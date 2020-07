In passato aveva difeso in due occasioni i colori del TC Locarno. Adesso è in forza al TC Chiasso. Belinda Bencic (n. 8 WTA e pupilla di capitan Pedro Tricerri) ormai si sente un po’ ticinese. Almeno d’adozione. L’abbiamo sentita mentre si sottoponeva al rituale massaggio prima di scendere in campo nell’Interclub di LNA.

Dalla Slovacchia a Bienne. Da Bienne a Urdorf. Ed eccoti finalmente a Seseglio. Dopo il lockdown, nelle ultime settimane, ti sei rimessa a viaggiare?

«Sembrerebbe proprio di sì. Ma l’ho sempre fatto attenendomi a tutte le direttive sanitarie. Ci tengo alla mia salute, ma anche a quella degli altri. Soprattutto a quelli che mi stanno vicino».

Ci racconti come hai trascorso il lungo periodo in cui, come tutti, sei stata costretta a startene tranquilla, senza poter neppure prendere...