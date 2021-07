Belinda Bencic: «Non riesco a crederci. Non so come questo sia possibile. Ho pensato che oggi non avrei più avuto i mezzi per riuscirci, ma mi sono ugualmente battuta con tutte le mie forze. In questo momento ho l’impressione di essere in uno stato di shock, tutto si sussegue così velocemente, tutto accade troppo in fretta. Mi ci vorrà del tempo per realizzare e assaporare questo titolo. È probabilmente la cosa più grande che potevo realizzare nella mia carriera. E nessuno potrà mai togliermelo».